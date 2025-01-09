Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Elazığ'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Olay, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışma sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

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