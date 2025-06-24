Yoğun talep gören iki çocuk ürünü toplatılıyor Ebeveynler dikkat!

Oyuncak piyasasında yaşanan çeşitlilik ürün denetimlerini de zorunlu kılıyor. Uzaktan bakıldığında masumane görünen oyuncaklar, yapıldıkları malzeme gereğince çocuklar için sağlık açısından teşkil ediyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler bu ürünlerin saptanması açısından büyük önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı çocuk güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı gerçekleştirdiği denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden 24 Haziran tarihinde yayımlanan bildirimlerde biri tekstil, diğeri oyuncak olmak üzere iki farklı ürün için toplatma kararı alındığı belirtildi ürünlerin piyasadan toplatılması ve arzının yasaklanmasına ilişkin talimat verildi.

İlk bildirim, “Baby Lona” markasına ait kısa kollu kruvaze zıbın ürünüyle ilgili oldu. Ürün, 70BlN002 model/seri numarasıyla piyasada yer alıyor. Bakanlık, zıbında bulunan çıtçıtların koparak yaklaşık 63 N kuvvetle küçük parçalar oluşturduğunu ve bu parçaların silindirik yapıda olması nedeniyle yutulma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle ürünün piyasadan toplatılması ve arzının yasaklanması kararlaştırıldı.

İkinci bildirim ise “Hyntex” markalı şişme çocuk havuzu hakkında yapıldı. HS-12294 model numarası taşıyan yüzme havuzunun serbest düşüş yüksekliği 600 mm'nin üzerinde olan aktivite oyuncakları kriterlerini sağlamadığı, devrilme riski barındırdığı ve girişindeki tıpalardan küçük parçalar oluşabildiği belirtildi. Güvensizlik gerekçeleri doğrultusunda bu ürün için de toplatma kararı verildi.