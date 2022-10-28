Trafiğin aklınızı almaması için bunları yapın

ÖNÜNÜZDEKİYLE MESAFE BIRAKIN



Yoğun trafikte dur kalk yaparken önünüzdeki araçlara yarım otomobil boyu mesafe bırakın. Arkanızdaki kornaya bassa bile sesinizi çıkarmayın, görmezden duymazdan gelin. Önünüzdeki araca yakın mesafe gerginliğinizi artırır.

KORNA SESLERİNİ KALE ALMAYIN



Trafiğe yeni yeni çıkan sürücülerde en çok rastlanan durum, korna gibi sesli ikazlarda panik yapmaları olur. Korna sesleri insanda gerginlik yaratır. Korna seslerini dikkate alın ama asla panik yapmayın. Unutmayın stres en büyük düşmanınız.

MUTLAKA DİNLENİN



Eğer çok yoğun bir trafikte iseniz ve stres baş göstermeye başlarsa aracınızı bir müddet kenara çekin başka araçların yollarını engellemeden 2 ya da 3 dakika gözlerinizi kapatın dinlenin ve sakinleşin.

ÖZ GÜVENLİ VE CESERETLİ OLUN

Yoğun trafikte araç kullanabilmek için yapılması gereken en temel özellik öz güven ve cesarettir. Eğer korkar ver stres yaparsanız sağlığınız stres altına girecektir.

AYNALARI KULLANMA



Araç kullanırken her zaman aynalarınızı kullanarak çevrenizdekileri kontrol edin. Bu size öz güven aşılayacak aynı zamanda çevreden gelecek tehditlerinde önüne geçecektir. Arkanızda araç olmadığının farkına varmak sizi rahatlatacaktır.



Yolculuklarınızda yanınızda mutla su bulundurun…