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Trafiğin aklınızı almaması için bunları yapın

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan yoğun trafik insanları çileden çıkarır. Peki, böyle durumlarda sağlıklı bir şekilde nasıl araba kullanabiliriz? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 08:28
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Yoğun trafikte sağlıklı araba nasıl kullanılır?

Trafiğin aklınızı almaması için bunları yapın
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ÖNÜNÜZDEKİYLE MESAFE BIRAKIN

Yoğun trafikte dur kalk yaparken önünüzdeki araçlara yarım otomobil boyu mesafe bırakın. Arkanızdaki kornaya bassa bile sesinizi çıkarmayın, görmezden duymazdan gelin. Önünüzdeki araca yakın mesafe gerginliğinizi artırır.

KORNA SESLERİNİ KALE ALMAYIN

Trafiğe yeni yeni çıkan sürücülerde en çok rastlanan durum, korna gibi sesli ikazlarda panik yapmaları olur. Korna sesleri insanda gerginlik yaratır. Korna seslerini dikkate alın ama asla panik yapmayın. Unutmayın stres en büyük düşmanınız.

MUTLAKA DİNLENİN

Eğer çok yoğun bir trafikte iseniz ve stres baş göstermeye başlarsa aracınızı bir müddet kenara çekin başka araçların yollarını engellemeden 2 ya da 3 dakika gözlerinizi kapatın dinlenin ve sakinleşin.

ÖZ GÜVENLİ VE CESERETLİ OLUN

Yoğun trafikte araç kullanabilmek için yapılması gereken en temel özellik öz güven ve cesarettir. Eğer korkar ver stres yaparsanız sağlığınız stres altına girecektir.

AYNALARI KULLANMA

Araç kullanırken her zaman aynalarınızı kullanarak çevrenizdekileri kontrol edin. Bu size öz güven aşılayacak aynı zamanda çevreden gelecek tehditlerinde önüne geçecektir. Arkanızda araç olmadığının farkına varmak sizi rahatlatacaktır.


Yolculuklarınızda yanınızda mutla su bulundurun…

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