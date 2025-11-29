Yoğun yağışlar yurdun Batı kesimi yavaşça etkisi altına alıyor. Balıkesir Bandırma'da tren yolu güzergahındaki istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle yıkıldı. Yapılan ilk incelemelerde çevredeki evlerde herhangi bir risk bulunmadığı bildirildi.

Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Serhan Tarhan, tehlike arz eden bir durum olmadığı ve çalışmaların hafta içi başlayacağını belirtti.

Öte yandan Bandırma Belediyesi Başkan Vekili Hayri Turna da olayla ilgili bilgilendirildikten sonra bölgeye kepçe ve iş makinelerinin yönlendirileceğini, çöken duvarın kısa sürede kaldırılarak çalışmaların başlatılacağını belirtti