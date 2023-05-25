Yoğurdu böyle tüketin. Kemik erimesini bitiriyor

Yoğurdun suyunu dökmeden tüketildiğinde kemik erimesine iyi geldiği ortaya çıktı.

Yoğurdu böyle tüketin. Kemik erimesini bitiriyor

Editör: Naim Arıoğlu

Vitamin ve mineral zengini besinleri tüketmenin sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için son derece önemli olduğu bildirildi.

Özellikle de vücudun kemik sağlığı ve bağışıklık için fosfor, kalsiyum ve B vitaminlerine ihtiyacı olan vitaminleri yüksek miktarda barındıran besinleri tükettiğinizde kemik erimesi hastalığını da tamamen sonlandıracağı vurgulandı.

YOĞURDU BÖYLE TÜKETİN!

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin.

Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler.

Dolayısıyla bu vitaminler de cilt sağlığı konusunda vücudu destekler.

Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir.

Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir.

İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir.

Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir.

Günde en az bir kâse yoğurt tüketin.

YOĞURDUN FAYDALARI

-Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır.

-Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir.

-Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri tüketimi sonucunda meme kanseri riskinin azaldığı belirlenmiştir.

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