Yoğurt, saçlara iyi gelir mi

Kubilay Kağan Dursun
Yoğurt, saçlara iyi gelir mi
Yoğurdun saça birçok yararı var. İşte, o yararları...

Saçların güçlenmesi ve dökülmesinin önlenmesi için yoğurt saça maske gibi uygulanabilir.

Yoğurtlu saç maskeleri kullananlar, güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşuyor. Yoğurttaki laktik asit kafa derisini temizler. Ölü cildi gençleştirir. Kökleri besler.

Yoğurt maskeleri kullananlar, saçlarının daha parlak göründüğünü ve daha iyi hissettirdiğini söylemekte. Saçınıza yoğurt uygulamanın faydaları klinik araştırmalarda kanıtlanmamıştır.

En popüler doğrudan uygulamalardan biri, derin saç kremi olarak da bilinen saç maskesi.

İŞTE O TARİF

Birer çorba kaşığı susam yağı, zeytinyağı ve soya yağı ile iki kaşık yoğurdu karıştırın. Bu karışımı masaj yaparak saç diplerinize sürün. Bu formülden haftada iki kez yararlanın.

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