Yoğurtla kilo verilebilir mi?

Uzman Diyetisyen Mazlum Tan yoğurt ile kilo vermenin sırlarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Yoğurtla kilo verilebilir mi?

Yüksek kalori almadan dengeli bir diyetle tüketilen yoğurt karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı oluyor. Bu özelliği kalsiyum içeriği sayesinde gerçekleşiyor. Ara öğünler için ideal bir besin olan yoğurt, kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğinin de bir parçası. Yağsız yoğurt kalsiyum ve proteinden zengin dolayısıyla bir kilo verme programı için iyi bir seçenek.

Sindirim sisteminin iyileştirmesine yardımcı olduğundan karın şişkinliklerini de azaltıyor. Yoğurttaki kalsiyum menopoz öncesi ve sonrası kadınlarda ve erkeklerde osteoporoza karşı mücadelede ediyor. Aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olan yoğurt diyet esnasında hipoglisemi veya hiperglisemiyi önlüyor, bağışıklık sistemi fonksiyonuna destek sağlıyor.

Uzman Diyetisyen Mazlum Tan ,''Yoğurt, sade tüketilebileceği gibi aynı zamanda taze meyvelerle ve tarçınla tüketilebilir. Meyveli smoothieler yapılabilir. Otlarla karıştırılarak hafif bir sos olarak hazırlanabilir. Bunun yanı sıra tavuk/et dürümlere de sürülebilir. Zeytinyağ , sarımsak , sirke ile karıştırılarak bir salata sosu elde edilebilir. Gün içinde 1 ya da 2 kez yoğurt tüketebilirsiniz.'' şeklinde konuştu.

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