Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünya evine girdi.
Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı.
Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.
Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu..
Demet Özdemir ise giydiği üç gelinlikle gündem oldu.
Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.