Yok artık Eczacıbaşı. Öyle bir transfer yaptı ki gözlerinize inanamayacaksınız o bir dev

Eczacıbaşı Dynavit, yeni transferini resmen açıkladı. İstanbul temsilcisi 2024-2025 kadrosuna son İtalya Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Amerikalı smaçör Kathryn Plummer’ı kattı.

Eczacıbayı Dynavit'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Plummer, “Sporda köklü bir geçmişe sahip bu kadar prestijli bir kulübün parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmayı ve nihai hedeflerimize ulaşmak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezon grubumuzun özel olacağını düşünüyorum. Birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Genel olarak yeni bir kültür ve yaşam tarzı öğrenmeye ve ailemi de kulübe dahil etmeye hevesliyim. Teşekkürler Kaplanlar!” dedi.

KAHTRYN PLUMMER KİMDİR?



Yapılan açıklamada Plummer için, “Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi’ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz” denildi.

1998 doğumlu Kathryn Plummer, Amerika Milli Takımı oyuncusu. 2.01 boyunda ve smaçör mevkinde görev yapıyor.

Kariyerine Tstreet Volleyball Club’ta başlayan Amerikalı smaçör, sırasıyla Standford Üniversitesi Voleybol Takımı, Saugelle Team Monza, Denso Airybees ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.



Kulüp Başarıları

2016 – 2017 NCAA Turnuvası Şampiyonluğu

2018 – 2019 NCAA Turnuvası Şampiyonluğu

2019 – 2020 NCAA Turnuvası Şampiyonluğu

2016 – 2017 NCAA Pac-12 Turnuvası İkinciliği

2017 – 2018 NCAA Pac-12 Turnuvası Şampiyonluğu

2018 – 2019 NCAA Pac-12 Turnuvası Şampiyonluğu

2019 – 2020 NCAA Pac-12 Turnuvası Şampiyonluğu

2019 – 2020 Trofeo McDonald’s Imola Tunuvası Şampiyonluğu

2019 – 2020 İtalyan Kupası Üçüncülüğü

2021 – 2022 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu

2021 – 2022 İtalyan Kupası Şampiyonluğu

2021 – 2022 İtalya Ligi Şampiyonluğu

2021 – 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2021 – 2022 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciçliği

2022 – 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

2022 – 2023 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu

2022 – 2023 İtalyan Kupası Şampiyonluğu

2022 – 2023 İtalya Ligi Şampiyonluğu

2023 – 2024 İtalyan Kupası Şampiyonluğu

2023 – 2024 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu

2023 – 2024 İtalya Ligi Şampiyonluğu

2023 – 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu



Milli Takım Başarıları

2014 – U18 NORCECA Şampiyonası İkinciliği

2015 – U19 Dünya Şampiyonası- İkinciliği

2019 – Pan Amerikan Kupası Şampiyonluğu

2023 – NORCECA Şampiyonası İkinciliği

2021 – Milletler Ligi Şampiyonluğu