Yok artık Eczacıbaşı. Öyle bir transfer yaptı ki gözlerinize inanamayacaksınız o bir dev

Eczacıbaşı Dynavit, yeni transferini resmen açıkladı. İstanbul temsilcisi 2024-2025 kadrosuna son İtalya Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Amerikalı smaçör Kathryn Plummer’ı kattı.
Eczacıbayı Dynavit'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Plummer, “Sporda köklü bir geçmişe sahip bu kadar prestijli bir kulübün parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmayı ve nihai hedeflerimize ulaşmak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezon grubumuzun özel olacağını düşünüyorum. Birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Genel olarak yeni bir kültür ve yaşam tarzı öğrenmeye ve ailemi de kulübe dahil etmeye hevesliyim. Teşekkürler Kaplanlar!” dedi.
KAHTRYN PLUMMER KİMDİR?
Yapılan açıklamada Plummer için, “Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi’ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz” denildi.
1998 doğumlu Kathryn Plummer, Amerika Milli Takımı oyuncusu. 2.01 boyunda ve smaçör mevkinde görev yapıyor.
Kariyerine Tstreet Volleyball Club’ta başlayan Amerikalı smaçör, sırasıyla Standford Üniversitesi Voleybol Takımı, Saugelle Team Monza, Denso Airybees ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.
Kulüp Başarıları
2016 – 2017 NCAA Turnuvası Şampiyonluğu
2018 – 2019 NCAA Turnuvası Şampiyonluğu
2019 – 2020 NCAA Turnuvası Şampiyonluğu
2016 – 2017 NCAA Pac-12 Turnuvası İkinciliği
2017 – 2018 NCAA Pac-12 Turnuvası Şampiyonluğu
2018 – 2019 NCAA Pac-12 Turnuvası Şampiyonluğu
2019 – 2020 NCAA Pac-12 Turnuvası Şampiyonluğu
2019 – 2020 Trofeo McDonald’s Imola Tunuvası Şampiyonluğu
2019 – 2020 İtalyan Kupası Üçüncülüğü
2021 – 2022 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu
2021 – 2022 İtalyan Kupası Şampiyonluğu
2021 – 2022 İtalya Ligi Şampiyonluğu
2021 – 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2021 – 2022 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciçliği
2022 – 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu
2022 – 2023 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu
2022 – 2023 İtalyan Kupası Şampiyonluğu
2022 – 2023 İtalya Ligi Şampiyonluğu
2023 – 2024 İtalyan Kupası Şampiyonluğu
2023 – 2024 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu
2023 – 2024 İtalya Ligi Şampiyonluğu
2023 – 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2014 – U18 NORCECA Şampiyonası İkinciliği
2015 – U19 Dünya Şampiyonası- İkinciliği
2019 – Pan Amerikan Kupası Şampiyonluğu
2023 – NORCECA Şampiyonası İkinciliği
2021 – Milletler Ligi Şampiyonluğu