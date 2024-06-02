Yok artık Mourinho. Flaş Türkiye kararı. Ali Koç da şaşırdı

Jose Mourinho görkemli bir imza töreniyle Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu oldu. 2 yıl boyunca Sarı-Lacivertli ekibin başında olacak 61 yaşındaki Portekizli hoca şimdiden gönülleri feth eden bir hareket yaptı.

Görev yaptığı her ülkenin dilini öğrenen Jose Mourinho tam 6 dil biliyor. "Özel biri" ünvanını sonuna kadar hak eden Jose Mourinho'nun yönettiği takımlarda elde ettiği başarının ana kozlarından biri de oyuncuları ile olan iyi iletişimi.

Ana dili Portekizce olan Mourinho, Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da İngilizce'yi kullandı. Real Madrid'de görev yaptığı dönemde İspanyolca öğrendi. Bunun yanında Real Madrid'in en büyük rakibi olan Barcelona sayesinde Katalan diline de hakim oldu. İnter ve Roma'yı çalıştırırken ise hemen İtalyanca öğrendi. Jose Mourinho tüm bu dillerin yanında görev yapmadığı Fransa'nın dilini de biliyor.

Jose Mourinho şimdi de gözünü Türkçe'ye dikti. Başkan Ali Koç ve yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede bu konu gündeme geldi. Mourinho da "Benim için oyuncularla iletişim çok önemli. En kısa sürede Türkçe de öğrenceğim" ifadesini kullandı. Bu sözler karşısında Başkan Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi.