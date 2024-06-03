Yok artık! Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, Real Madrid'in oldu!

Finalde Alman devi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Bu zafer, Madrid'de taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla kutlandı.

Diğer taraftan Real Madrid, tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

HİÇ YENİLMEDEN ŞAMPİYON OLDU!

İspanyol devi, UEFA Şampiyonlar Ligi boyunca hiç maç kaybetmedi ve şampiyon oldu.

Real Madrid, tarihinde ilk kez hiç yenilmeden kupaya uzandı.

İŞTE REAL MADRID'İN KAZANDIĞI MAÇLAR

1-0 U. Berlin

3-2 Napoli

2-1 Braga

3-0 Braga

4-2 Napoli

3-2 U. Berlin

1-0 Leipzig

1-1 Leipzig

3-3 Man City

1-1 Man City

2-2 B. Münih

2-1 B. Münih

2-0 B. Dortmund