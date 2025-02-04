YÖK Başkanı Özvar'dan sanayicilere “Elinizi taşın altına koyun” çağrısı

“Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı”, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında rektörler, akademisyenler, MYO müdürleri, istihdama yönelik organize sanayi bölgesi temsilcileri, önemli iş veren kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Özvar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, meslek yüksekokullarının ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak “Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamla doğrudan ilişkilendirilebilen programların açılmasına ve mevcut programların sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, her bir meslek yüksekokulumuzun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir” dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE “BİRLİKTE ÇALIŞALIM” ÇAĞRISI

Çalıştaya katılan sektör temsilcilerine MYO’ların dönüştürülmesinde birlikte çalışma çağrısında bulunan Özvar, şunları söyledi:

“Yükseköğretim Kurulu, STK’lar, sahir paydaşlarımızın çabaları yetmez, en az bu çaba kadar sektör temsilcilerinin yani imalatın, hizmetin, ticaretin içinde bulunan temsilcilerin de taşın altına elini koyması gerekmektedir. Bu tek taraflı çözülecek bir mesele değildir. Bu açıdan hem sektör temsilcileri hem de eğitim tarafında kalan bütün temsilcilerin tam bir iş birliği içerisinde ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi, bu ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyacı duyulan gerek nitelikli personelin gerekse ara eleman ihtiyacının karşılanmasında doğrudan etkili olacak. Bu bakımdan bugün bu toplantıda sizlerin önereceği, teklif edeceği, ortaya koyacağı görüşler veya paylaşacağınız tecrübeler fevkalade önemlidir. Bizim derdimiz sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlarımızla beraber yükseköğretim alanında ihtiyacı duyulan üst niteliklere sahip personel ile ara eleman olarak tabir edilen daha ziyade mesleğe kısa zamanda intisap eden mezunlarımızın niteliklerini arttırmak, çağın gerektirdiği yeni becerileri ve yetenekleri bu nesillerimize, bu mezunlarımıza kazandırmak.”

“İSTİHDAMA DUYARLILIĞI AZALAN PROGRAMLAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK YA DA KAPANACAK”

Özvar, meslek yüksekokullarında işlevini kaybetmiş, mezunlarının istihdam oranları düşük olan veya artık sektör tarafından talep edilmeyen programları gözden geçirerek bu tür programların ya kapatılması ya da güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüştürülmesi için stratejik bir süreç başlattıklarını bildirdi. Özvar, sektör temsilcilerinin ve ilgili kurumların görüşleri alınarak, yeni beceri setleri gerektiren alanlara yönelik programlar tasarladıklarını duyurdu.

Program dönüşümlerine dikkat çekerek, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak bilişim ve yapay zekâ temelli programları bulunan üniversite sayısını 20’den 70’e çıkardıklarını belirten Özvar, istihdama duyarlı programlar kapsamında sağlık ve tarım alanında dijital teknolojiler ve yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için de yeni programlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“MYO MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MESLEKİ EĞİTİM YOL HARİTASI” RAPORU

Çalıştayın katılımcılarına tanıtılacak “Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum Analizi ve Mesleki Eğitim Yol Haritası” raporu hakkında da bilgiler aktaran Özvar, “Rapor, yükseköğretim sistemimizin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rehber olacaktır. Bu raporda dijital ve yeşil dönüşüm gibi çağın gerektirdiği değişimlere uyum sağlama kapasitemizin yüksekliğini gördük. Geleceğin mesleklerinde istihdam edilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için raporun sunduğu veriler ve analizler ışığında, yol haritamızı somut adımlarla destekleyecek bir eylem planı hazırlayacağız” diye konuştu.

“OSB MYO MEZUNLARININ İŞ BULMA ORANI YÜZDE 80 SEVİYESİNDE”

OSB’de kurulan meslek yüksekokullarının mesleki eğitimde önemli bir başarı örneği olduğunu belirten Özvar, bu modelin öğrencilerin teorik bilgiyi doğrudan iş ortamında uygulayarak öğrenmesini sağlamakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü hızla karşıladığını ifade etti.

Özvar, “OSB-MYO mezunlarının iş bulma oranının yüzde 80 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bu modelin istihdam açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır” dedi. Özvar şöyle devam etti:

“OSB’ler bölgenin ekonomisine uygun ihtiyaçlar düşünülerek açılmakta, müfredatlar, işletmelerin geri bildirimleriyle sürekli olarak güncellenmektedir. OSB’de faaliyete geçen meslek yüksekokullarımızın başarılarından ilham alarak bu modelin daha fazla yaygınlaştırılmasını ve tüm Türkiye genelinde sanayi ile eğitimi bütünleştiren bir yapının kurulmasını planlıyoruz. OSB-MYO’ların etkili bir şekilde işlemesi için öğrencilere staj eğitimleri sırasında barınma ve ulaşım desteği sağlanması konusunda çalışıyoruz.”

2024 YILINDA 5.623 ÖĞRENCİYE 64,5 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

YÖK, OSB’lerde kurulan MYO’larla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yükseköğretim Kurulu’nca OSB’lerde kurulan MYO’lara 2018 yılından bu yana eğitim desteği veriliyor.

2024 yılında OSB içinde yer alan imalat, lojistik ve bilişim sektörlerine yönelik mesleklere ilişkin belirlenen 32 farklı ön lisans programındaki öğrencilerin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla öğrenci başına ortalama 11 bin TL tutarında eğitim desteği verildi.

OSB’de kurulan 17 MYO’da öğrenim gören 5 bin 623 öğrenci için toplamda 64 milyon 554 bin 179 TL eğitim desteği sunuldu. Destek alan toplam önlisans program sayısı 88 oldu.

OSB-MYO MEZUNLARININ İSTİHDAM ORANI LİSANS VE ÖNLİSANS MEZUNLARININ ÜZERİNDE

OSB-MYO mezunlarının istihdam oranı lisans ve önlisans mezunlarının çok üzerinde seyrediyor. Lisans programı mezunlarının yüzde 67,6’sı istihdam edilirken önlisans mezunlarının yüzde 61,3’ü, mesleki önlisans mezunlarının yüzde 62,4’ü, OSB-MYO mezunlarının ise yüzde 80’i istihdam olunuyor.

OSB-MYO mezunları arasında istihdam oranının bu denli yüksek olmasının eğitim müfredatlarının sektörün talepleri doğrultusunda hazırlanmasından ve öğrencilerin iş yerinde uygulamalı eğitim almalarından kaynaklanıyor.”