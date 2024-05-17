Yok böyle yetenek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Yok böyle yetenek
Yetenek yarışmasına katılan 60 yaşındaki kadını izleyenler gözlerine inanamadı.

İngiltere’de düzenlenen yetenek yarışmasın Britain's Got Talent’ta akıl almaz anlar.

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60 yaşındaki yarışmacı Genevieve Cote, bir sandalye alarak sahneye çıktı. Herkes yarışmacının hangi yeteneğini sergileyeceğini heyecanla beklerken olanlar oldu.

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Yarışmacı arkasındaki dev ekranda yayınlanan belgesel tadındaki görüntüler eşliğinde hayvan, rüzgar, yağmur yani doğaya dair tüm sesleri çıkartarak muhteşem bir gösteriye imza attı.

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Gözlerine inanamayan seyirciler ve jüri üyeleri Cote’yi ayakta alkışladı.

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Çocuk kitapları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Kanadalı illüstratör, jüri üyeleri Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon ve Bruno Tonioli tarafından verilen oylarla direkt yarışmanın finaline çıktı.

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