Yok böyle yetenek

İngiltere’de düzenlenen yetenek yarışmasın Britain's Got Talent’ta akıl almaz anlar.

60 yaşındaki yarışmacı Genevieve Cote, bir sandalye alarak sahneye çıktı. Herkes yarışmacının hangi yeteneğini sergileyeceğini heyecanla beklerken olanlar oldu.

Yarışmacı arkasındaki dev ekranda yayınlanan belgesel tadındaki görüntüler eşliğinde hayvan, rüzgar, yağmur yani doğaya dair tüm sesleri çıkartarak muhteşem bir gösteriye imza attı.

Gözlerine inanamayan seyirciler ve jüri üyeleri Cote’yi ayakta alkışladı.

Çocuk kitapları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Kanadalı illüstratör, jüri üyeleri Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon ve Bruno Tonioli tarafından verilen oylarla direkt yarışmanın finaline çıktı.