YÖK depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı

YÖK, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı.

Yükseköğretim Kurulu, Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından aldığı kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde okuyan öğrencilere başvuruları halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.

2023-2024 ve 2024-2025 akademik senelerinde geçerli olan karar; Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 1 yıl daha yenilendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

