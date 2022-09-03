﻿Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı…

Yurtta ve yurt dışında yaşayan 90 milyon Türk'ü temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı…

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş Komutanı…

20 yıldır Türkiye'yi tek başına yöneten Adalet Ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmî açıklamasına göre 12 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla AKP'ye üye 11 milyon 40 bin 139 kişinin de Genel Başkanı…

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 25 milyon 559 bin 711 seçmenin oyunu alarak yüzde 52,54 oy oranı ile ikinci ve anayasaya göre son kez cumhurbaşkanı seçilen kişi…

Bu vasıflara sahip bir siyasetçinin;

-Ağzından çıkan sözlere hepimizden çok dikkat etmesi gerekmez mi?

Siyasi hayatı boyunca hakaret, kin, nefret sözcükleri ağzına pelesenk olmuştu ama;

-Cumhurbaşkanı unvanı dahi engelleyemedi…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye neler söyledi neler?

-"Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor.

-Müfteri, iftiralarla dolu bir konuşma. Bu adam siyasette çırak bile olamadı, olamayacak da. Bunun varlığı MHP teşkilatı için bir tehlikedir. Bu denli bir tehlikedir.

-Ey Bahçeli, bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin.

-Aile nedir, çoluk çocuk nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok, zürriyetsiz.

-Genelkurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamazsın.

-'İmralı'yla görüştü' iddiasında bulunuyorsun, ispat etmezsen alçaksın, namertsin, müfterisin."

Milliyetçi ve ülkücülere neler söyledi neler?

-Bunlar kanla beslenen vampirler.

-Bunların en iyi yaptıkları iş kışkırtmaktır.

-Hırçınlıktır.

-Terörize etmektir.

-Kavgadır, saldırıdır.

-Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız.

-Kabilecilik yaptınız.

-Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz.

-Kime yutturacaksın milliyetçiliği?

-Kafatası milliyetçiliği ile milliyetçilik olmaz.

-Türklük üzerinden ırkçılık yaparlar

Vatandaşlara neler söyledi neler?

-Çiftçiye; "Ananı al da git…"

-Gezi Parkı destekçisi kadınlara; "Bunlar çürük, bunlar sürtük…"

-Öğretmenlere; "Sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar…"

Ve şöyle de savunma yapıyor;

-"Yakışan teşhisi koyduk, alacak ahlak dersimiz yok…"

O halde ben de Erkin Koray'ın şarkısı ile hoşgörüsüne sığınarak birkaç kelimeyi de değiştirerek yanıt vereyim;

Fesuphanallah…

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Arkası gelmez hakaretlerin, bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlamasın Allah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah

Böyle gelmiş, böyle gidecek ilk seçimde vallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah

Çaresi seçimdir dostlar? Fesuphanallah

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Erdoğan ve Bahçeli'nin keyfi yerinde yine maşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Bize de ilk seçimde kader güler, güler inşallah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah

Böyle gelmiş, böyle gitmeyecek, eminim vallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah

Çaresi seçimdir dostlar? Fesuphanallah

Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözünü bugün kendisine hatırlatmak istiyorum;

-"Gideceğimiz yer iki metreküp mezar değil mi?

-Kalkıp da cumhurbaşkanı niyetine mi, milyarder, trilyarder niyetine mi diyecek?

-Er kişi niyetine diyecek, gömecekler gidecekler.

-Sen hoş bir seda bıraktıysan ne ala, bırakmamışsan inan hep lanetler gelir arkandan…"

Evet Erdoğan otur ellerini şakaklarına koyarak;

-20 yıldır millete yaşattıklarını,

-Tek Adam Rejimi ile ekonomiyi nasıl çökerttiğini,

-Devletin 2 bin yıllık yapısını nasıl yıktığını,

-Yoksulluğun nasıl zirve yaptığını,

-Yolsuzlukların nasıl zirve yaptığını,

-Yasakların nasıl zirve yaptığını,

-Demokrasiyi nasıl askıya aldığını,

-Dış politikada Türkiye'nin nasıl yalnız bırakıldığını,

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını neden uygulamadığını,

-Anayasayı ve yasaları nasıl askıya aldığını düşün…

Ve en önemlisi;

-Ettiğin hakaretler için milletten de Devlet Bahçeli'den de tüm siyasi partilerden de özür dile Erdoğan…

Edep Erdoğan lütfen edep…