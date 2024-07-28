Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı

SU ÇEKİLEN MESAFE 300 METREYE ULAŞTI

Daha önce su kaydırağının bulunduğu alandan yaptıkları bir ölçümde su çekilen mesafenin 200 metre kadar olduğunu anımsatan Dr. Kesici, “Şu an 300 metreye yakın bir mesafe var, çok geniş bir alan. Yani buradan göle gidebilmek için ayrı bir araç tutmak gerekir. Cankurtaran kulesi çok acı bir durumda. Cankurtaran herhangi bir tehlike anında yardıma koşuyordu. Tabii o zamanlar suyun kenarıydı. 8-10 sene öncesinden bahsediyoruz, 1-2 metrelik bir mesafeydi. Şimdi ise buradan artık görmesinin imkanı yok. Zaten kapalı vaziyette. Bu manzara gerçekten gölün ne hale geldiğinin, ne hale getirildiğinin manzarası" diye konuştu.