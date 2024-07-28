Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı

Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün derinliği 16 metreden 3.2 metreye kadar indi. 10-15 sene öncesine kadar kullanılan Beydere'deki halk plajında su 300 metre çekildi.

1/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 1

Son günlerde yüzeyini kaplayan algler ve su bitkileri sebebiyle oksijensiz kalan ve bu bitkilere tutunarak yaşayan binlerce salyangoz, tatlı su midyesi gibi kabuklunun da kıyıya vurduğu Eğirdir Gölü'nde, su çekilmesi ve kurumaya bağlı trajik görüntüler ortaya çıktı. 10-15 sene öncesine kadar İl Özel İdaresi'ne ait halk plajı olarak kullanılan Beydere bölgesindeki plajda bulunan, aquapark olarak da adlandırılan su kaydırağı ve cankurtaran kulesi, gölün çekilmesiyle beraber kullanılamaz hale geldi. Etrafı tel örgülerle çevrili plaj da kullanıma kapatıldı.

2/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 2

RAKAMLARLA GÖLÜN YOK OLUŞU

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, su çekilmesiyle birlikte artık kullanılmayan su kaydırağı ve halk plajının durumuna dair bilgi verdi. Göl yüzeyinin 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024’te da 426 kilometrekareye kadar düştüğünü söyleyen Dr. Erol Kesici, azalmanın hızla devam ettiğini belirtti. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metreyken, 2000 sonrası 8,8 metreye gerilediğini belirten Dr. Kesici, “2017'de 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü" ifadelerini kullandı.

3/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 3

SU KAYDIRAĞI ORTADA KALDI

Eğirdir Gölü'nde su çekilmesinin en bariz görüldüğü yerlerden birinin de uzun seneler önce İl Özel İdaresi tarafından açılan halk plajı olduğunu söyleyen Dr. Erol Kesici, “Buradaki su kaydırağına baktığımızda gölün içler açısı durumunu görebiliyoruz. Kaydırağın uç kısmı tamamen suyun içerisindeydi. Çocuklar, gençler buradan kaymak suretiyle gölün içerisine giderdi. Şimdi bakılırsa mesafe ne kadar uzak. Burası Isparta Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait halk plajı ve piknik alanı olarak kullanılıyordu, ama şu an artık kapalı. Çünkü burada göle girmek mümkün değil. Zaten suyun renginden de anlaşılacağı üzere her taraf balçıklaşmış durumda. Bu kaydırak aşağı yukarı 2010-2015 yıllarına kadar kullanılabiliyordu. Özellikle 2020'den sonra gölde aşırı çekilme yaşandı. İçerisine araçların girebileceği büyüklükte borularla su alınmasıyla gölün suyu bitirildi" ifadelerine yer verdi.

4/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 4

SU ÇEKİLEN MESAFE 300 METREYE ULAŞTI

Daha önce su kaydırağının bulunduğu alandan yaptıkları bir ölçümde su çekilen mesafenin 200 metre kadar olduğunu anımsatan Dr. Kesici, “Şu an 300 metreye yakın bir mesafe var, çok geniş bir alan. Yani buradan göle gidebilmek için ayrı bir araç tutmak gerekir. Cankurtaran kulesi çok acı bir durumda. Cankurtaran herhangi bir tehlike anında yardıma koşuyordu. Tabii o zamanlar suyun kenarıydı. 8-10 sene öncesinden bahsediyoruz, 1-2 metrelik bir mesafeydi. Şimdi ise buradan artık görmesinin imkanı yok. Zaten kapalı vaziyette. Bu manzara gerçekten gölün ne hale geldiğinin, ne hale getirildiğinin manzarası" diye konuştu.

5/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 5

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ

Eskiden su kaydırağı ve cankurtaran kulesi bulunan alanda insanlar için uyarı tabelalarının da olduğunu söyleyen Dr. Kesici, “Gerçekten üzüntüden gülüyoruz. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Plajın kullanımıyla ilgili uyarı tabelaları var ama o tabelaların da zaten hükmü kalmamış. Çünkü burası artık ne plaj ne piknik alanı. Tamamen kapatılmış, atıl vaziyette bırakılmış. Ne yazık ki çürümeye terk edilmiş bir yer" ifadelerini kullandı.

6/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 6

ISPARTA SU ALIM NOKTASI SÜREKLİ DERİNLEŞTİRİLİYOR

Kapatılan halk plajının karşısında Isparta'nın uzun yıllardır içme suyu alımı yapılan noktaya da vurgu yapan Dr. Kesici, “Isparta ilinin ve diğer yerlere Eğirdir Gölü'nden en çok suyun alındığı bölge. Aşağı yukarı dokuzdan fazla büyük boru vasıtasıyla Isparta'ya içme suyu gitmekte. Setleri de gördük, bu setler daha önce yoktu. Bu setler gölün seviyesi azaldıkça derinleştiriliyor ve su alımı sağlanıyor ki, oradaki mesafeye de bakarsanız gölün ne kadar çekildiğini gösteren bir kanıt" diye konuştu.

7/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 7

SU KALMADIĞI İÇİN KOMANDOLAR ATLAYAMIYOR

Gölde ortalama su seviyesi derinliğinin 16 metreden 3,2 metreye kadar düştüğünü belirten Dr. Kesici, buna bağlı olarak Beydere bölgesinde Dağ Komando Okulu'nun eğitim alanındaki suya atlama kulesinin bulunduğu yerde de ciddi su çekilmesi yaşandığını, derinlik kalmadığını söyledi. Dr. Kesici, “Eğirdir Gölü'nün en derin kısımlarının olduğu kuzey, poyraz bölgesindeki Eğirdir Dağ Komando Okulu'nun komando eğitimlerinin de yapıldığı yüksekten atlama kulesi bulunan alan. Karşıda gördüğünüz taşın üzerindeki izler suyun izleriydi, eskiden çok büyük mesafede derinlik vardı. Derinliğin giderek azalması birçok faaliyeti de engellemekte. Su seviyesinin son 5-6 yıl içerisinde en az 7 metre azaldığını gösteren izler. Kuleden atlama eğitimleri olduğu belirtilmekte. Ama şu durumda suyun çekilmesiyle birçok zorlukla da karşılaşılmakta. Şu anda artık atlamak mümkün değil, çünkü su seviyesi alabildiğince az. Kayaların üzerindeki izler de suyun ne kadar çekildiğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

8/8
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı 8
İlgili Haberler
NASA Mars'ta buldu. Bir kaya parçası üzerinde keşfedildi
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bisikleti neden sadece hareket halindeyken dengede kalır?
Bisikleti neden sadece hareket halindeyken dengede kalır?
Su kenarından takip edip yuvalarına ulaşıyorlar! Kilogramını 4 bin liradan satıyorlar
Su kenarından takip edip yuvalarına ulaşıyorlar! Kilogramını 4 bin liradan satıyorlar
Saman nasıl elde edilir?
Saman nasıl elde edilir?
Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı
Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı
Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü
Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü
Açık hava insanda neden terapi etkisi yaratır?
Açık hava insanda neden terapi etkisi yaratır?