Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı

RAKAMLARLA GÖLÜN YOK OLUŞU
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, su çekilmesiyle birlikte artık kullanılmayan su kaydırağı ve halk plajının durumuna dair bilgi verdi. Göl yüzeyinin 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024’te da 426 kilometrekareye kadar düştüğünü söyleyen Dr. Erol Kesici, azalmanın hızla devam ettiğini belirtti. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metreyken, 2000 sonrası 8,8 metreye gerilediğini belirten Dr. Kesici, “2017'de 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü" ifadelerini kullandı.