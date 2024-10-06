YÖK: 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" haberinin gerçeği yansıtmadığını ve bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen sunumda yükseköğretimle ilgili konuların ele alındığı, ancak üniversite sisteminde değişiklik yapılacağına dair herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi. Sunumda, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları, ihtisaslaşma programları, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları gibi önemli başlıkların tartışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının verimli geçtiği ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. YÖK, kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere itibar edilmemesini ve basın organlarının daha sorumlu davranmasını talep etti.