YÖK: 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır

Kaynak: DHA
YÖK: 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır

YÜKSEKÖPRETİM Kurulu (YÖK), bazı sitelerde yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" haberinin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" haberinin gerçeği yansıtmadığını ve bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen sunumda yükseköğretimle ilgili konuların ele alındığı, ancak üniversite sisteminde değişiklik yapılacağına dair herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi. Sunumda, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları, ihtisaslaşma programları, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları gibi önemli başlıkların tartışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının verimli geçtiği ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. YÖK, kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere itibar edilmemesini ve basın organlarının daha sorumlu davranmasını talep etti.

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