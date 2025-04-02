‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri; bireysel, kurumsal, özel alan ve özel olmak üzere 4 ayrı başlık altında 12 farklı kategoride verilecek. Ödül başvuruları 14 Nisan'a kadar sürecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; 2017'den bu yana verilmekte olan YÖK Üstün Başarı Ödülleri için bu yılki başvuru süreci başladı. Başvurular, bugünden itibaren 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek. 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri; bireysel, kurumsal, özel alan ve özel olmak üzere 4 ana başlık altında 12 kategoride verilecek.

ORTAK BAŞARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Bireysel ödüller başlığı altında; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere 4 farklı kategoride "Yılın Doktora Tezi Ödülü" verilecek. Bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu ödüller ile hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Kurumsal ödüller başlığında; Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları, Toplumsal Sorumluluk, Uluslararası İş Birliği, Üniversite-İş Dünyası İş Birliği ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere 5 ayrı kategori bulunuyor. Bu ödüller için başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak. Ödüllerle yükseköğretim kurumlarının bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

MİLLİ YENİLİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR TEŞVİK EDİLECEK

Özel alan ödülleri, Milli Yenilik Ödülü ve Bilim Diplomasisi Ödülü kategorilerinde verilecek. Başvurular çalışmanın sahibi öğretim elemanı tarafından yapılacak. Başvurusu yapılacak çalışmaların, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olması gerekiyor. Bu kategoride verilecek ödüllerle yükseköğretim ve ülke çıkarları için öncelikli görülen milli yenilik ve bilim diplomasisi alanında öğretim elemanlarının yaptığı çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor. Özel ödülse "İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü" olarak yaptığı çalışmalarla eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilecek. Bu ödülle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacak.