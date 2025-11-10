YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2025 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Değerlendirme Takımı saha ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaretin ilk gününde YÖKAK Değerlendirme Takımı Merkez Kampüs Birimleri, Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt ilçe kampüslerini ziyaret etti.

Takımı üyeleri değerlendirme programının devamında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaretinin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Kalite Komisyonu ve Senato Üyeleri ile Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakıh Salonu’nda bir araya geldi. Toplantının devamında, Fakülte Dekanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, öğrenciler ve dış paydaşlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Saha ziyaretinin son günü Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakıh Salonu’nda gerçekleştirilen çıkış görüşmesi ile program tamamlandı.

Çıkış görüşmesine; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Senatörler, Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Araştırma Merkezi Müdürleri, Kalite Komisyonu Üyeleri, Koordinatörler ve diğer yöneticiler katılım sağladı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.