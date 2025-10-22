YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Değerlendirme Takımı Online Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile birim yöneticileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından üniversitenin kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim süreçleri, araştırma faaliyetleri, yönetim yapısı ve kurumsal işleyişine ilişkin ön incelemeler yapıldı. Ayrıca, kurumun Kurumsal Akreditasyon Programı sürecindeki mevcut durumu ve ilerleme düzeyi değerlendirildi.

Rektör Kaplancıklı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, sürekli iyileşme, şeffaflık ve kalite odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Kurumsal Akreditasyon Programı sürecini başarıyla sürdürmektedir." dedi.