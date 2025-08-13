YÖKSİS, Ekrem İmamoğlu'nu tamamen sildi! 28 kişi daha var...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişinin YÖKSİS sisteminden diploması tamamen silindi.

CHP'li vekil Murat Emir, İstanbul Ünivertesi'ne ait diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okuyan 28 kişinin lisanüstü diploma kaydının YÖKSİS'ten silindiğini açıkladı. Emir, "Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları için suçlu ilan edilen 28 kişinin başka üniversitelerde binbir emekle aldığı lisans ve lisansüstü diplomalarını da iptal ettirmek için, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi!" ifadelerini kullandı.

Emir, açıklamada şunları dile getirdi:

“Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor!

Talimatı aldıkları; tek bir üniversite sınıf arkadaşı bile yıllardır ortaya çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan!

İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız!”

İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

yoksis-222.webp

