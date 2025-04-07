Yoksullara yapılan ev Saray ekibinin yuvası oldu! Valilik üç maymunu oynuyor...

Sözcü’de yer alan habere göre; İmamoğlu göreve gelince İBB’nin yoksullara yaptırdığı sosyal konutları inceletti. Bu incelenen evlerde yoksulların yerine saray personeli ve koruma ekibinin yerleştiği ortaya çıktı. Soruşturma talep edilse de valilik konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Ancak AKP dönemindeki usulsüzlükler ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Sözcü’de Cem Yıldırım’ın haberine göre; mamoğlu göreve geldiğinde müfettiş görevlendirerek incelettiği konulardan biri olan yoksullar için yaptırılan sosyal konutlarda yaşanan yolsuzluklar oldu.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN YERİNE SARAY’IN EKİPLERİ YERLEŞTİRİLDİ

İBB Teftiş Raporu’na göre, İBB mülkiyetinde olan ve farklı ilçelerde yer alan sosyal konutlara ilişkin yapılan incelemede birçok sosyal konutun, İstanbul’da ikamet eden dar gelirli vatandaşlara tahsis ve satışının yapılması gerekirken bu şarta uyulmadığı tespit edildi. Konutların verildiği kişilerin ikametgahlarının Ankara olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personelleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma ekibinde görevli oldukları iddia edildi.

VALİLİK SUSKUNLUĞUNU KORUYOR

2020’de mevzuata aykırı satış ve tahsis işlemlerini gerçekleştiren dönemin Emlak Daire Başkanı, Emlak Müdür ve Müdür Yardımcıları hakkında Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde soruşturma izni talep edildi. Fakat İstanbul Valiliği, talebe ilişkin bir yanıt vermedi. Sadece bir mülkiye başmüfettişi konuyla ilgili görevlendirildi, geçen zamanda dosyada bir gelişme yaşanmadı.