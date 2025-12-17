Artan hayat pahalılığı ve enflasyon barınma sorunlarını da beraberinde getiriyor. TÜİK'in verilerine göre açlık sınırının 29 bin TL olduğu, yoksulluk sınırının ise 97 bin TL'ye dayandığı günümüz şartlarında ev kiraları da artmış durumda.

Türkiye çok kısa bir zaman önce tuvaleti, sıcak suyu dahi olmayan otel odalarında yaşam mücadelesi veren emeklilere üzülürken, 70'e yakın insanın Ankara AŞTİ otogarında hayata tutunma çabaları yürekleri dağladı.

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre evsizler, şehirlerarası otobüs terminalinin üst katında barınmaya çalışıyor. Terminalde, emekliler, icralık olanlar, yoksulluk maaşıyla geçinmek isteyenler, iş bulma umuduyla başkente gelenler ve eşinden gördüğü şiddetten kaçarak hayatı yeniden başlamaya çalışan kadınlar bulunuyor.

'ÇOCUĞUMUN YANINA GİDECEK YOL PARAM YOK'

Eşinden, gördüğü şiddet yüzünden boşanan 37 yaşındaki Nazlı Yaylagül, yeni bir hayat kurmak için Yozgat'tan Ankara geldi. Yaşadığı hayal kırıklığını Çıtır'a aktardı

Yaylagül, “Kadın sığınma evinde 6 ay kaldım. Sonra hayata yeniden başlamayı, iş bulmayı denedim, olmadı. 14 yaşındaki çocuğuma bakamadığım için sevgi evinde. Yanına gitmeye yol param yok. Sosyal yardım diye 1000 lira verdiler. Devleti göremiyorum” dedi.

'OĞLUMLA BERABER BURADA KALIYORUZ'

Borçları yüzünden icralık olan 55 yaşındaki Serpil Güngör, babasından kalan emekli aylığı ile geçinmeye çalışıyordu. İcralar yüzünden bu maaşa da el konduğunu aktaran Güngör,"Aşçıyım. Yıllardır sigortasız işlerde çalıştırıldık, emekli olamadık. Üstümüz başımız kir, pas içinde. Banyo 350 lira, yapamıyoruz. Bu soğukta oğlumla beraber terminalde kalıyoruz. Soğuklar geldi, cansız bedenlerimizi terminalden kaldıracaklar” diye konuştu.

PARA BİTİNCE SOKAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ BAŞLIYOR

66 yaşındaki işçi emeklisi M.Ç. en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 lirayla hayatta kalmaya çalışıyor. Parası yettiği kadar pansiyonda kaldığı belirten M.Ç parası tükendiği an sokaklarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. AŞTİ’nin karşısında bulunan holding binalarını işaret eden M.Ç., “Para onlara gidiyor. Ben yıllarca bu ülkeye çalıştım ama vaziyet bu” diye konuştu.

'20 KİLO VERDİK ÇÖPTEN EKMEK YEDİK DİLENMEDİK'

Bolu'dan başkente iş bulma umuduyla gelen D.K.A. ve eşi Y.Ö., yaşadıkları mağduriyeti arkadaşımız Çıtır’a anlattı. “Bütün yetkili kurumlara gidip başımızı sokacak ev ve iş istedik. Elimizden tutan olmadı, 1000 lira yardım verip gönderdiler. Bana ‘kalacak yerin yoksa kadın sığınma evine git’ dediler. Eşim ne olacak? Biz 80 kilo olan insanlardık, sokakta kaldığımdan beri 60 kilolara düştük. Bir hafta yemek yemediğimiz zaman oldu. Çöpten ekmek yedik, yine de dilenmedik. Çamaşırımızı bile terminaldeki tuvalette yıkayıp bankların üstünde kurutuyoruz” ifadelerini kullandı.