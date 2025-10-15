Yükselen yaşam maliyetleri vatandaşın belini büküyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların vatandaşın cebine yansıması marketlerdeki fiyat etiketlerinden, konut piyasasındaki kira farklılıklarına kadar birçok alanda hissediliyor. BİSAM tarafından paylaşılan Eylül 2025 raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 418 TL, yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL'ye kadar çıktı. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 42 bin 526 TL olarak kaydedildi.



Yükselen yaşam maliyetleri vatandaşın belini büküyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların vatandaşın cebine yansıması marketlerdeki fiyat etiketlerinden, konut piyasasındaki kira farklılıklarına kadar birçok alanda hissediliyor. BİSAM'ın Eylül 2025 raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 418 TL, yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL'ye yükseldi. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 42 bin 526 TL olarak kaydedildi.



Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2025 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.



Rapora göre, açlık sınırı olarak bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için sadece gıdaya ayırması gereken aylık harcama tutarı 26 bin 418 liraya yükseldi. Temel ihtiyaçların tümünü kapsayan yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 lira olarak hesaplandı.

TEK BAŞINA YAŞAMANIN AYLIK MALİYETİ 42 bin 526 TL’YE ÇIKTI

Yayımlanan raporda yer verilen verilere göre; tek başına yaşayan bir kişinin hem gıda hem de barınma, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcamanın da 42 bin 526 TL’ye kadar çıkarken,tutar tek kişinin yoksulluk sınırı olarak kayıtlara geçti.



BİSAM verilerine göre bir ailenin günlük sağlıklı beslenme maliyeti ortalama 880 lira olarak hesaplandı. En yüksek harcama gereksinimi 258 TL ile meyve ve sebzeye olurken, süt ve süt ürünleri 225 TL, et-tavuk-balık grubu ise 171 TL ile sıralandı. Ekmek için 80 TL, yağlar için 46 TL, yumurta içinse 17 TL'lik günlük harcama öngörüldü.

Gıda harcamaları listelendiğinde ise bütçedeki en büyük paya sahip olması nedeniyle yüzde 29,3 ile meyve ve sebze yer alırken, Et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 26,2; süt ve süt ürünleri ise yüzde 25,5’lik paya sahip. Ekmek ve tahılların payı yüzde 11,4 olurken, diğer kalemler yüzde 7,6 yer alıyor.