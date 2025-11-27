Kıymetli Dostlar, Türkiye’de son dönemde yeniden alevlenen “vatandaşlık maaşı” tartışması, aslında ekonomik ve sosyal tabloyu bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Bir yanda yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlar, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısı ve icra dosyaları; diğer yanda ise hızla büyüyen bütçe açığı, yükselen faiz giderleri ve kontrolden çıkan kamu harcamaları… Tüm bu gelişmeler, sosyal politikaların nasıl tasarlanması gerektiğini her zamankinden daha kritik hale getiriyor.

Vatandaşlık maaşı, kabaca devletin belirli bir gelir düzeyinin altındaki yurttaşlara düzenli şekilde nakit destek sağlaması anlamına geliyor. Dünyada bazı ülkelerde koşulsuz olarak herkese verilen modeller var; Türkiye’de ise tartışılan çerçeve daha sınırlı: dar gelirli haneleri hedefleyen, mevcut yardımları tek çatı altında toplayan bir sistem. Asıl sorular ise şu: Bu model kimleri kapsar? Emekliler sisteme dahil edilir mi? Bütçe buna ne kadar izin verir? Ve en önemlisi: Bu uygulama gerçekten yoksulluğu azaltabilir mi?

Öncelikle gerçekçi olalım: Türkiye’de tam evrensel bir vatandaşlık maaşını finanse edebilecek bir bütçe yapısı bulunmuyor. Bugün bile kamu harcamaları kontrol dışına çıkmış durumda. Ekim ayında bütçe açığı 223,2 milyar TL’ye ulaştı. Ocak-Ekim toplam açık ise 1,44 trilyon TL. Yani daha yıl tamamlanmadan devasa bir finansman ihtiyacı doğmuş durumda. Gider artışları da alarm veriyor: Ekim ayında kamu giderleri %43,4 arttı; faiz dışı giderlerdeki artış %48’e dayanmış durumda. Yılın ilk on ayında faiz giderlerindeki artış ise %74 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Bu tablo, bütçenin özellikle gider tarafında artık “dikiş tutmadığını” açık şekilde gösteriyor.

Böylesi bir ortamda geniş kapsamlı bir vatandaşlık maaşı uygulaması, Türkiye için hem ekonomik hem de mali açıdan ciddi riskler barındırıyor. Yine de bu, hiçbir şey yapılamaz anlamına gelmiyor. Doğru tasarlandığında, hedefi iyi belirlenmiş bir vatandaşlık geliri modeli özellikle açlık sınırının altında yaşayan haneler için güçlü bir kalkınma aracı olabilir.

Dünyadaki örneklere bakıldığında, koşulsuz ve düzenli nakit transferlerinin yoksulluğu azalttığı, çocukların okula devam oranlarını artırdığı, sağlık göstergelerini iyileştirdiği görülüyor. Finlandiya’dan Kanada’ya, Brezilya’dan Güney Afrika’ya kadar pek çok ülkede temel gelir uygulamaları toplumun en kırılgan kesimlerine nefes aldırmış durumda. Üstelik “çalışmayı bırakma” etkisinin sanıldığı kadar güçlü olmadığı da deneylerle kanıtlandı. İnsanlar çoğunlukla çalışma motivasyonlarını kaybetmiyor; aksine güvenceli hissettiklerinde daha sağlıklı kararlar verebiliyor.

Ancak Türkiye’nin gerçekleri daha sert. Yüksek enflasyon, ağır borçlanma maliyetleri, kayıt dışı ekonomi ve hızla artan kamu faiz yükü, geniş kapsamlı bir vatandaşlık maaşının sürdürülebilirliğini zayıflatıyor. Örneğin, en düşük gelir grubundaki yaklaşık 6,5–7 milyon haneye aylık 5.000 TL destek verilse, yıllık maliyet 420 trilyon TL düzeyine ulaşıyor. Zaten açık veren ve faiz giderlerinin hızla yükseldiği bir bütçeye böyle bir kalem eklemek, ciddi vergi artışları, harcama kesintileri veya ek borçlanmayı zorunlu hale getirir.

Bu nedenle en makul yaklaşım, sistemin çok geniş değil, tam tersine hedefli, kademeli ve gerçek zamanlı gelir testiyle desteklenen bir yapıya sahip olmasıdır. En kırılgan haneler-geliri olmayanlar, açlık sınırının altında yaşayanlar, çok çocuklu aileler, engelli birey bulunan evler, yoksul emekliler-öncelikli olmalı. Ödemeler bölgesel maliyetlere göre ayarlanmalı, yılda en az iki kez enflasyona karşı güncellenmeli ve yardım çalışmayı caydırmayacak şekilde kurgulanmalı. Yani bir kişi işe girdiğinde yardımı bir anda sıfırlanmamalı; gelir arttıkça kademeli olarak azaltılmalı.

Türkiye’de vatandaşlık maaşının başarıya ulaşması için tek başına nakit desteği yeterli olmaz. Bu politika mutlaka geniş bir ekonomik reform paketiyle birlikte düşünülmeli. Enflasyon kontrol altına alınmalı, istihdam yaratıcı yatırımlar artırılmalı, eğitim ve sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, borç sarmalına giren milyonlarca hane için icra sisteminde iyileştirici düzenlemeler yapılmalı. Aksi halde vatandaşlık maaşı, kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede bütçe yükünü artırır ve yapısal sorunları çözmeden daha da görünmez hale getirir.

Sonuç olarak Türkiye, sosyal devlet anlayışını güçlendirmek istiyorsa hem gelir güvencesini artırmak hem de mali disiplini yeniden tesis etmek zorunda. Çünkü rakamlar açıkça gösteriyor: Bütçe özellikle gider tarafında artık dikiş tutmuyor. Faiz yükü rekor seviyelerde. Böyle bir tabloda vatandaşlık maaşı ancak akıllıca tasarlanırsa çözüm olabilir; aksi takdirde ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiren bir yük haline gelir.