YÖK'ten üniversitelere 'boykot' talimatı

YÖK, üniversitelere yazı göndererek boykot çağrısında bulunan ve boykot eden öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdi.

YÖK, üniversitelere yazı göndererek boykot çağrısında bulunan ve boykot eden öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdi https://t.co/o6YYSheT9e pic.twitter.com/nklo5epR28 — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBarraann1) April 7, 2025

Gazeteci Mehmet Baran Kılıç, X hesabında YÖK'ün üniversitelere boykot çağrısı yapan akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdiğini paylaştı.