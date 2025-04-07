YÖK'ten üniversitelere 'boykot' talimatı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YÖK'ten üniversitelere 'boykot' talimatı

YÖK, üniversitelere yazı göndererek boykot çağrısında bulunan ve boykot eden öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdi.

YÖK, üniversitelere yazı göndererek boykot çağrısında bulunan ve boykot eden öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Gazeteci Mehmet Baran Kılıç, X hesabında YÖK'ün üniversitelere boykot çağrısı yapan akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdiğini paylaştı.

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