Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

Kağıthane'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerinde seyir halindeki araca çarptı.

Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL, (DHA)-KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerinde seyir halindeki araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan B.'nin kullandığı 34 UR 9385 plakalı otomobil, Erbap Sokak'tan Güzeldere Caddesi'ne bağlandığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, cadde üzerinde ilerleyen Yusuf Ç.'nin kullandığı 34 DTZ 367 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Orhan B., Yusuf Ç. ve 34 DTZ 367 plakalı otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Ç.'nin kullandığı otomobil seyir halindeyken, diğer aracın yandan çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin sarsıldığı görülüyor.

Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

Yokuş aşağı giden otomobil dehşet saçtı

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