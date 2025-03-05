Yokuş aşağı kayan kamyon baklavacıya girdi! Dehşet anı kamerada

Sultangazi'de bilinmeyen nedenle yokuş aşağı kayan kamyon, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra baklavacıya girdi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün içinde olmadığı kamyon bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyon, park halindeki otomobile çarptıktan sonra o sırada kapalı olan baklavacıya girdi.

Kaza nedeniyle kamyon ve otomobilde maddi zarar meydana gelirken baklavacının da duvarı yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tuttu. Kamyonun kayma sebebi araştırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.