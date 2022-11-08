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Az daha facia yaşanıyordu.Yokuştan kayan kamyon ortalığı savaş alanına cevirdi

Kağıthane'de yokuştan kayan kamyon biri motosiklet dört araca çarparak durdu. Caddede kimsenin olmaması faciayı önledi. İşte o anları güvenlik kamerasına kaydetti

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:24
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Yokuştan kayan kamyon ortalığı savaş alanına cevirdi. Az daha facia yaşanıyordu

Az daha facia yaşanıyordu.Yokuştan kayan kamyon ortalığı savaş alanına cevirdi
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Kağıthane’de yokuştan kayan kamyon biri motosiklet 4 araca vurarak durdu. Kaza sırasında caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.



Kaza, Kağıthane Altınay Caddesi Nilüfer Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Güzel’in kullandığı kumaş yüklü kamyon, yokuştan çıkamayınca durdu. Kamyon aniden geri kaymaya başladı. Şoför frene bassa da kamyon önce arkasındaki motosiklete daha sonra da park halindeki 4 araca vurarak durdu. Kazada cadde üzerinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.  



İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü kendi imkanlarıyla aracından çıktı. Motosiklet sürücüsü ise kendini sola atarak kurtuldu. Yapılan incelemelerde şans eseri kimsenin yaralanmadığı görüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan kamyonun hızla geri kayması ve park halindeki araçlara vurması görülüyor.

Kaza yapan kamyon şoförü Mevlüt Güzel, "Kamyonla rampanın başına kadar çıktım. Araç orada boğuldu kaldı. Fren de tutmayınca geri geri kaydı. Arkamda motosiklet vardı. Ona dokununca çocuk düştü. Onu gördüm. Çocuk kalktı kaçtı. Ben buradaki minibüsü görmedim. Kamyonu toparlayamadım. Olan bu kadar" dedi.


 

 

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