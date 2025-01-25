Yokuştan kayan otomobil istinat duvarına çarptı!

Kaza, Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobile yol vermek için park halindeki aracını yerinden çıkaran Feyza Vatan (33), aracın frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuştan kayarak istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Feyza Vatan otomobil içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak yola yatırıldı.

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Üşümemesi için battaniyeye sarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin gelmesiyle sedyeye alındı.

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Sedye ile yokuştan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.