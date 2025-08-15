Yol çalışması sırasında çıkan insan kalıntıları hakkında soruşturma başlatıldı

Pavlodar bölgesinde yol onarım çalışmaları sırasında işçiler, çalışma yaptıkları güzergahda insan kemiklerine rastladı. Olay, Aktogay ilçesine bağlı Zhanuyl köyü yakınlarında gerçekleşti. Çalışmalar sırasında bölgedeki iş makinelerinin kazı yaptığı sırada kemikler ortaya çıktı.

Görgü tanıkları, yol üzerinde dinlenmek için durduklarını ve iş makinesinin bir metre derinlikte insan kemiklerini, hatta bir kafatasını ortaya çıkardığını aktardı. Videolar, yerel halk tarafından çekilerek habercilere iletildi ve olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

POLİS SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Pavlodar Bölgesi Polis Departmanı, olayın doğruluğunu teyit etti. Yetkililer, “14 Ağustos’ta Zhanuyl köyü yakınlarında yol çalışmaları sırasında işçiler tarafından kemik parçaları bulundu. Konuyla ilgili olarak ön soruşturma başlatıldı. Gerekli tüm incelemeler yürütülüyor, sonuçlara göre adli süreç ilerletilecek” açıklamasında bulundu. Polis, olayın tüm ayrıntılarının soruşturma sürecinde netleşeceğini belirtti.

BENZER OLAYLAR GEÇMİŞTE DE YAŞANMIŞTI

Geçmişte Kazakistan’da benzer keşifler yapılmıştı. Eylül 2024’te Balkaş şehrinde ısıtma hattı değişimi sırasında üç kişinin iskeleti bulunmuş, yapılan incelemede kemiklerin doğal yollarla oraya ulaştığı ve şiddet izine rastlanmadığı açıklanmıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl Almatı’daki Sınır Akademisi’nin kampüs alanında yürütülen altyapı çalışmaları sırasında da insan kalıntıları bulunmuş, polis inceleme başlatmıştı.

Pavlodar’daki son keşif, hem yerel halkın hem de yetkililerin dikkatini çekerken, soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor. İnsan kemiklerinin kaynağı, yapılacak bilimsel ve adli incelemelerle netleşecek.