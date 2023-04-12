Yol çalışması yapan işçilere araç çarptı, sürücü kaçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

İşçilerin kimlikleri belirlendi ve cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Diyarbakır'da B.Ç.'nin kullandığı 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden işçilerin Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi olduğu belirlendi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi Ş.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Diyarbakır'da B.Ç. yönetimindeki 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla yol yapım işçileri Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi’nin hayatını kaybettiği, Ş.G.’nin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yolda çalışma yapmak için kamyonetten inen işçilere hafif ticari aracın çarptığı, işçilerin çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görülüyor. Kazada yaralanan Ş.G.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, sürücü B.Ç.’nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.