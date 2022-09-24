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Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol çalışması yapan ekipler bir sürprizle karşılaştı. Kırım işlemi yaptığı sırada kayalıkların arasında tünel fark edildi. Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfedildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 23:37
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Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu

Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
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Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 20 Eylül'de Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı.

Çalışmaların 4'üncü gününde alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaptığı sırada kayalıkların arasında tünel fark etti.

Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfetti.

Balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu.

Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. (DHA)

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