Yol hafriyat kamyonunu yuttu! Şoför küçük dilini yutacaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, aniden yolun çökmesiyle oluşan çukura düşerek yan yattı. Çukur nedeniyle kamyonun yan yatması sonucu sürücü şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Ülkü Yolu üzerinde hareket eden 26 VF XXX plakalı hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kaza sırasında araç yan yattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.

İlk incelemelere göre, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesindeki bir patlaktan dolayı çöktüğü tahmin ediliyor. Ayrıca bölgede dün gece 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Ekipler yolu tek şerit olarak trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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