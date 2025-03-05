Yol kavgasında öz babasını öldürdü

Kaynak: İHA
Yol kavgasında öz babasını öldürdü

Şanlıurfa’da aralarında anlaşmazlık bulunan Y.G. ile babası A.G. arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışmada Y.G., av tüfeği ile babasını öldürdü.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aralarında husumet bulunan Y.G. ile babası A.G. arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

BABASINI VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., av tüfeğiyle babasına ateş etti. Ağır yaralanan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği A.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE TUTUKLANDI

Y.G., olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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