Yol kavgasında 'yok artık' dedirten görüntü. Baltayla aracından indi

Kaynak: İHA
Yol kavgasında 'yok artık' dedirten görüntü. Baltayla aracından indi

Bursa'da iki sürücünün kavgası sonrası yok artık dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Sürücülerden biri aracından baltayla indi o anları bir başka sürücü görüntüledi. İşte o anlar.

Bursa'da iki sürücü yol verme nedeniyle aralarında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sırasında gerginlik artınca, sürücülerden biri yok artık dedirten bir görüntüye imza attı. Aracında balta ile indiO anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü yol verme sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri, aracında bulunan baltayı eline alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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