Yol kenarına atılan izmarit yangın çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki kuru otların üzerine atılan sigara izmariti yangın çıkardı. Hava sıcaklığının yüksek olması ile birlikte yangınlara adeta davetiye çıkarılan günlerde sigara izmaritlerini kuru otlara atanlar 2 defa yangın çıkardı.

Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler çıkan yangınlara kısa sürede müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü. Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.