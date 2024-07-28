Yol kenarına atılan izmarit yangın çıkardı

Kaynak: İHA
Yol kenarına atılan izmarit yangın çıkardı

Antalya’da yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki kuru otların üzerine atılan sigara izmariti yangın çıkardı. Hava sıcaklığının yüksek olması ile birlikte yangınlara adeta davetiye çıkarılan günlerde sigara izmaritlerini kuru otlara atanlar 2 defa yangın çıkardı.

Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler çıkan yangınlara kısa sürede müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü. Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.

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