Yol kenarına atılan şişe yangın çıkarttı!

Yangın, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yol kenarına atılan cam şişeler güneş ışınlarının yansıması ile anız yangını çıkarttı. Yol kenarında bir anda yükselen alevleri gören bölge halkı, hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken yangında 2 ceviz ağacı zarar gördü. Yangının yol kenarına atılan cam şişeler sebebi ile çıktığını belirten bölge halkından Servet Keser, "Cam, sigara izmariti sebebiyle yangın çıktı. Yol kenarındaki otların biçilmesi gerekiyor.

Bu kuru otlarının üstüne yoldan geçenlerde izmarit veya cam şişe attığı zaman böyle şeyler yaşanabiliyor. En büyük etken sigara izmariti ve cam şişeler oluyor. Vatandaşların kesinlikle yol kenarına otluk arazi içerisinde çöp atmaması gerekiyor. Vatandaşların duyarlı olması lazım" dedi.