Yol kenarında beklerken sırtında vuruldu

Malatya’da yol kenarında beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Yol kenarında beklerken sırtında vuruldu

Olay, saat 18.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bir kadınla bekleyen Ş.F.A.’nın yanına koşarak gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ş.F.A.’ya tabancayla ateş açarak kaçtı. Sırtına isabet eden kurşun sonrası Ş.F.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri 1 adet boş kovan bulurken, hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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