Yol kenarında bekleyen kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AFH 675 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Cennet Karacücük’e çarptı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karacücük, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.