Yol kenarında bekleyen kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaynak: DHA
Yol kenarında bekleyen kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yol kenarında bekleyen 52 yaşındaki Cennet Karacücük, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AFH 675 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Cennet Karacücük’e çarptı.

yol-kenarinda-bekleyen-yaya-otomobilin-491633-145474.jpg

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karacücük, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son Haberler
Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı
Perdeyi Hakan Çalhanoğlu kapattı, Inter farklı aldı
Perdeyi Hakan Çalhanoğlu kapattı, Inter farklı aldı