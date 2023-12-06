Yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu, hastanede öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu, hastanede öldü

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi.

Polis, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirledi. İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Öner İsaoğlu'nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Son Haberler
Nane limon neden yararlı Şifalı Bitkiler
Nane limon neden yararlı
Labada deyip geçmeyin Şifalı Bitkiler
Labada deyip geçmeyin
Otomobil ve tır çarpıştı. 9 kişi yaralandı Gündem
Otomobil ve tır çarpıştı. 9 kişi yaralandı
Kalbi koruyor, stresi azaltıyor Şifalı Bitkiler
Kalbi koruyor, stresi azaltıyor
Cem Küçük bakanla makamında görüştü asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı Ekonomi
Cem Küçük bakanla makamında görüştü asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
O yorgunluğa dikkat Sağlık
O yorgunluğa dikkat