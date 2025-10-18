Kastamonu'nun Küre ilçesinde annelerini kaybettikten sonra yol kenarında vatandaşlar tarafından beslenen yavru ayılar, koruma altına alındı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu Küre ilçesi mevkiinde bir aracın çarpması sonucu anne ayı telef oldu. Annesiz kalan yavru ayılar ise yiyecek bulmakta zorlanınca sık sık yol kenarına inmeye başladı. Bölgeden geçen vatandaşlar, yavru ayıları elleriyle besleyerek ilgi göstermeye başladı. Ormanlık alanda da sık sık görülen yavru ayılar hem vatandaşların hem de çocukların meraklı bakışları arasında rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen yavru ayılar, ilçede adeta maskot haline geldi. Yavru ayıları görmek ve besleme yapmak için çevre ilçelerden de çok sayıda kişi, bölgeyi ziyaret etmeye başladı.

Daha sonra vatandaşlar, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından ayılar koruma altına alındı. Bölgeden alınan yavru ayıların veteriner kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Öte yandan, ayıların vatandaşlar tarafından beslenmesinin hayvanların davranış biçimlerinin bozulmasına sebep olduğu belirtildi.