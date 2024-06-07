Yol kenarında silahını çekip gelene geçene ateş etti

Kaynak: Haber Merkezi
Yol kenarında silahını çekip gelene geçene ateş etti

ABD’de bir kişi yolun ortasında silahını çekip gelene geçene ateş etti. Saldırıda o sırada yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi sokak ortasında dehşet saçtı. 39 yaşındaki Julio Rodarte silahını çıkarıp gelene geçene ateş etti. O sırada yoldan geçen bir kişi hayatını kaybederken silahlı saldırganın üzerindeki kıyafetleri çıkarıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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ABD basınında çıkan görüntülere göre, Julio Rodarte gece mesaisinden eve dönerken bir anda silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Rodarte, kaldırımda yürürken yolda yürüyenlere ve arabalara ateş etti.

Görgü tanıkları elindeki silahla rastgele ateş açan Julio Rodarte'in sonrasında kıyafetlerini çıkartarak çıplak bir şekilde yolda koşmaya başladığını söyledi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri 43 yaşındaki Victor Hugo Leon isimli bir kişinin öldüğünü belirtti. Hayatını kaybeden kişinin 4 çocuk babası olduğu ve o sırada işe gittiği öğrenildi.

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