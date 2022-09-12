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Yol kenarında yüzünde kesikler olan kadın cesedi bulundu

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:44
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Yol kenarında yüzünde kesikler olan kadın cesedi bulundu

Yol kenarında yüzünde kesikler olan kadın cesedi bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Bursa-Balıkesir Karayolu Bursa istikameti 51’inci kilometresi, Karacabey çingençeşme mevkiinde sürücülerin yol kenarında kadın cesedi görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri 25 yaşlarında bayan şahsa ait olduğu öğrenilen ceset ile karşılaştı. Henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde jandarma gerekli çalışmalara başlattı.

Görünüş itibariyle cesedin baş kısmında yüzeysel kesik mevcut olduğu ve başkaca bir bulguya rastlanamadığı tespit edildi. Otopsi için Bursa’ya götürülen cesedin kesin ölüm nedeni rapor sonucuna göre belli olacak.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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