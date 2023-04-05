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Yol kenarındaki araca çarptı, hayatını kaybetti

Sakarya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:31
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Yol kenarındaki araca çarptı, hayatını kaybetti

Yol kenarındaki araca çarptı, hayatını kaybetti
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İHA
Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Suat Karanfiloğlu (71) idaresindeki 54 ADA 332 plakalı KİA marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Karanfiloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesi sonrasında Karanfiloğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

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