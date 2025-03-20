Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kontrol kesim levhası gerçeği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kontrol kesim levhası gerçeği

Yol Kenarındaki Beyaz Tabelaların Gizemi Çözüldü: İşte Hayat Kurtaran Anlamları

Şehirler arası otoyollarda seyahat ederken yol kenarlarında sıkça rastladığımız beyaz tabelalar, üzerinde yer alan rakamlarla dikkat çekiyor. Birçok sürücü bu tabelaların ne anlama geldiğini merak ederken, aslında bu tabelaların kaza anında hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı.

Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.

KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan "Ersime Kontrollü Karayolları'nda Trafik İşaretlemese Standartları" başlıklı yazıdan yer alan bilgilere göre kontrol kesim levhası denilen bu işaret Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.

KONTROL KESİM LEVHASI NASIL OKUNUR?

Otoyolların numaralandırılması için büyük yerleşim yerleri esas olarak alınmıştır. Kullanılacak numaraların en çok iki rakamlı olması için uygun sayıda büyük kent seçilmiş ve bu kentlere numaralar verilmiştir. İstanbul’a 1-19, Ankara’ya 20-29, İzmir’e 30-39, Adana’ya 50-59 numaraları ayrılmıştır. Büyük kentleri birbirine bağlayan otoyolları bir bütün olarak almaya özen gösterilmiştir.Örneğin, İstanbul-Ankara Otoyolu O-4 olarak belirlenmiştir.

Otoyol numaralama sisteminde ilk harf yolun otoyol olduğunu sonraki iki hane hat numarası son iki hane ise kesim numarasıdır. Bağlantı yolları erişme kontrollü ise A, yarı erişme kontrolü ise B numarası verilmektedir. Hat numarası verildikten sonra her kavşakta kesim numarası değişmektedir. Kontrol kesim levhaları, otoyol ana gövdesi
ve bağlantı yollarında her iki seyir yönünde olmak üzere, iki yönlü bağlantı yollarında yalnız sağda kullanılacaktır.

Trafik işaret levhaları ile aynı direk üzerinde kullanılması durumunda işaret levhası ile arasında yeterli miktarda boşluk bırakılacaktır.

Kontrol kesim levhalarının kaplama kotuna olan mesafesi; 0.60 m’den az, 1.20 m’den fazla olmayacaktır.

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