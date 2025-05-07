Yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik görevlisinin feci ölümü!

Aydın'ın Söke ilçesinde bir çimento fabrikası önündeki tali yolda meydana gelen feci kazada çöp kamyonunda görevli olan temizlik işçisi Mehmet Öz, yol kenarındaki çöpleri almak için araçtan indi.

KAMYON ÇARPTI

Öz'e bu sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. İ

hbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde temizlik işçisi Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öz'ün cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazanın ardından kamyonu olay yerinde terk edip, yaya olarak kaçan kamyon şoförünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.