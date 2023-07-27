Yol kesti belediye otobüsünün camını kırdı

Esenyurt’ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı, camı kırdı. Bir vatandaş olayı görüntülerken, şoförde olayı canlı yayındaymış gibi anlattı.

KAYNAK: İHA
Yol kesti belediye otobüsünün camını kırdı

İHA'nın haberine göre, Esenyurt’ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Öfkeli araç sürücüsü, daha sonrasında içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün önünü keserek camlarını kırdı. Şoföre hakaret ve tehditler savuran araç sürücünün o anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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