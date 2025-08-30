Yol ortasına otururken otomobil çarptı! 85 metre sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yol ortasına otururken otomobil çarptı! 85 metre sürüklendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol ortasında oturduğu belirtilen Erkan Ekici (26), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.

K.Y.'nin kullandığı otomobil, yolun ortasına oturduğu belirtilen Erkan Ekici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 85 metre sürüklenen Ekici, otomobilin altında kaldı.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ekici'nin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.Y. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

