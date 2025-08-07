Yol ortasında kavga! “Beni kışkırtma!”

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda, yol kavgası yaşandı. Bir otomobilden inen yolcu aracın bagajından valizini almaya çalışırken arkada bekleyen aracın sürücüsü ile tartışma yaşandı. Gergin anların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran Salı günü saat 12.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ETZ 636 plakalı aracın şoförü, tek şeritli yolda aracını durdurarak bagaj indirmeye başladı. O sırada aracın arkasında bulunan 34 ETF 840 plakalı aracın sürücüsü Can Y. şoföre tepki gösterdi.

'BENİ BÖYLE BEKLETEMEZSİN'

Dakikalardır yolda beklediğini söyleyip kızan ve "Yolun ortasında durup beni böyle bekletemezsin" sözleriyle tepki gösteren Can Y. ile araç şoförü arasında tartışma çıktı. Şoförün "Beni kışkırtma" diyerek karşılık vermesi üzerine bağıran Can Y. "O kadar insanın hakkına girdin" diyerek tepkisini sürdürdü. Vatandaşların araya girmesiyle şoför aracına binip sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

